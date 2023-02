Pagelle Monza-Milan 0-1, i voti di Tuttosport: “Thiaw dà solidità”

Le pagelle di Monza-Milan 0-1 , partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023 . Ecco voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tătărușanu : "Pronti-via e deve subito fare la parata più difficile della sua serata su Ciurria. La risposta è all’altezza, come poco dopo su Petagna. Sul doppio palo ha la fortuna di quelli che hanno appena vinto al SuperEnalotto". Voto 6,5 .

Kalulu : "Tra i centrali è quello che ha maggior licenza di attaccare, come prova l’azione del gol in cui è attore protagonista". Voto 6,5 .

Tomori : "In difesa è inappuntabile e si iscrive pure lui alla lista di quelli che sparano su Di Gregorio". Voto 6,5 .

Messias : "Pioli lo schiera a tutta fascia: non è Calabria ma - finché ne ha - l’interpretazione del ruolo è ottima, al netto del sinistro a serramanico che sblocca la partita (10° gol in rossonero)". Voto 7 . Saelemaekers : "Entra nel momento peggiore". Voto: 5,5.

Brahim Díaz : "Ha un’occasionissima, ma Di Gregorio riesce a murarlo. De Ketelaere (19’ st) 5 Si mangia un gol e in campo dà sempre la sensazione di essere un ufo". Voto 6 .

Tonali : "Lotta come un leone in mezzo al ring". Voto 6 .

Krunić: "Come una buona lavatrice, rende giocabile più di un pallone. Esce per un problema muscolare". Voto 6. Bakayoko: "Non giocava dal 15 maggio: si vede". Voto: 5,5.