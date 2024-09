Pagelle Milan-Liverpool, i voti di Tuttosport: Pavlovic horror. Leao …

Calabria : Può protestare finché vuole, ma il fallo d’ammonizione che porta all’1-1 c’è tutto: serata difficile. Esce per un fastidio muscolare. Voto: 5 ( Emerson Royal: Impalpabile. Voto: 5,5 )

Tomori : Colpevole sul gol di Konate, poi mette spesso una pezza alle situazioni d’allarme in area. Voto: 5,5 ( Gabbia: s.v. )

Theo Hernandez : Non sale praticamente mai in avanti e Salah dalle sue parti è un incubo. Voto: 5

Fofana: Vero che annulla per un tempo Szoboszlai, ma si nota di più per i palloni che perde in modo sanguinoso. Voto: 5