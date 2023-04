Pagelle Milan-Lecce, i voti del CorSport: quantità Krunic. Poco Messias

Le pagelle di Milan-Lecce 2-0 , partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Kalulu : "Banda lo punta e lui va spesso in apnea". Voto 5,5 .

Theo Hernández : "Marcato quasi come un attaccante. Accompagna sempre l’azione. Meno devastante di altre volte". Voto 6 .

Tonali : "Perfetto il cross per l’incornata di Leão. Meno pulita la sua regia, invece. E nella ripresa la stanchezza si fa sentire". Voto 6,5 . Dal 61' Bennacer : "Si fa notare soprattutto per le chiusure difensive". Voto 6,5 .

Brahim Díaz : "Fatica a trovare la posizione. Merito del sistema difensivo ospite, che non lo lascia mai solo tra le linee". Voto 5,5 . Dal 79' De Ketelaere : "Poco tempo per combinare qualcosa". Senza voto .

R. Leão : "È tornato ad essere devastante. Il 2-0 è l’emblema del suo gioco. Ma fa male anche di testa. E i 12 gol in campionato sono record". Voto 8 . Dal 79' Origi : "Stesso discorso di CDK". Senza voto .

Rebić: "Vero è che non è un centravanti e che non gli sono arrivati palloni. Ma lui ha fatto qualcosa per farsi vedere?". Voto 4,5.