Pagelle Milan-Lazio, i voti Gazzetta: Theo sconvolgente, male Leao

Milan-Lazio 3-2, le pagelle de ‘La Gazzetta dello Sport’

PAGELLE MILAN-LAZIO – Vittoria, 3-2, del Milan a San Siro contro la Lazio. Tre punti che consentono al Diavolo di mantenere il primo posto nella classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sull’Inter. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Lazio, il migliore in campo

Theo Hernandez, voto 7,5: “Momento di forma sconvolgente. Stavolta, con Lazzari, deve gestire le sgroppate, ma poi decide di fregarsene. E Babbo Theo cala a San Siro. Prende il giallo, era diffidato: niente Benevento”

Pagelle Milan-Lazio, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7: “Un anno fa il Milan provava a ripartire dopo la catastrofe di Bergamo. Ora chiude davanti a tutti, con la forza dell’orgoglio: aveva iniziato la partita da seconda, ha terminato di nuovo in cima”

Pagelle Milan-Lazio, gran partita dei rossoneri

Gran partita dei rossoneri. Tanti i voti positivi. Tra questi il 7 a Donnarumma (“Sprecare quella prodezza sul rigore è un sacrilegio, ma la prodezza resta: con Gigio davanti, dal dischetto la porta diventa stretta stretta. Attento su tutto il resto”), il 7,5 a Calhanoglu (“E adesso il digiuno è rotto anche in campionato. Ma il rigore è solo la chicca su un’altra prova sontuosa, dove prende la squadra per mano. I suoi angoli? Una sentenza”) e il 7 a Rebic (“La novità è il ritorno in fascia. Che gli fa bene, anche se il gol è da centravanti. Poi procura il rigore e nella ripresa sfiora due volte la rete: super Reina”).

Pagelle Milan-Lazio, ecco le sufficienze

6.5 per Romagnoli (“Ben sistemato, ben piazzato, attento a non smarrire i movimenti degli attaccanti. Non perde la calma nemmeno quando la Lazio schiaccia il Diavolo”)e Saelemaekers. Mezzo voto in meno per Davide Calabria.

Pagelle Milan-Lazio, la note dolenti

Il peggiore per i rossoneri è Rafael Leao, che prende 5.5: “Di nuovo una partita “ciondolante”. Continuità, questa sconosciuta. Non detta quasi mai il passaggio, aiuta poco in fase di non possesso e infatti si prende un paio di cazziate. Non ci siamo”. Stesso voto per Kalulu, Krunic e Tonali (“Un recupero lampo che toglie dai guai la mediana in termini di interpreti di ruolo, ma non nella sostanza. Sandro fatica a chiudere gli spazi e appare troppo soft”).

