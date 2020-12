Pagelle Milan-Lazio, i voti di Tuttosport: errori di Kalulu | News

Milan-Lazio 3-2, le pagelle di Tuttosport

PAGELLE MILAN-LAZIO – Vittoria, 3-2, del Milan a San Siro contro la Lazio. Tre punti che consentono al Diavolo di mantenere il primo posto nella classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sull’Inter. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate da Tuttosport oggi in edicola.

Pagelle Milan-Lazio, il migliore in campo

Theo Hernandez 7,5 “Ancora un paio di progressioni devastanti (una delle quali costringe Escalante al fallo da ammonizione) ma manca l’acuto. Ammonito, salterà Benevento”.

Il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7: “Con determinazione, voglia e un pizzico di fortuna, chiude l’anno in testa al campionato”

Le note dolenti

Kalulu prende 5 (“Mette lo… zampino su entrambi i gol laziali. Suo il pestone a Correa per il rigore, sua la disattenzione che consente a Immobile il raddoppio. Peccato, perchè le qualità non mancano”). Stesso voto anche per Alexis Saelemaekers.

Pagelle Milan-Lazio, gli altri

7 per Donnarumma (“Letteralmente prodigioso sul rigore di Immobile) e Calhanoglu. 6,5 per Calabria e Ante Rebic. Mezzo voto in meno per Romagnoli, Krunic, Tonali e Rafael Leao.

MILAN-LAZIO: le parole di Stefano Pioli. VAI ALLA NOTIZIA>>>