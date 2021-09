Pagelle Milan-Lazio, i voti di Tuttosport: Rebic decisivo

Le pagelle di Milan-Lazio 2-0, partita della 3^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi dei rossoneri per 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Lazio 2-0, partita valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila rossonere, Sandro Tonali, premiato con voto 7,5 così motivato: "Davvero un'altra prestazione da leader assoluto. Sembrano quasi due i Tonali in campo, tanto lo si veda ovunque. Prende diverse botte, ma non si abbatte".

Al pari del centrocampista lodigiano, voto 7,5, anche il tecnico rossonero Stefano Pioli ("È un piacere veder giocare il suo Milan. A prescindere dagli interpreti") ed Ante Rebic ("Diciamo che prima dell'assist preciso e vincente per Leao, non è che fosse piaciuto particolarmente. Poi, però, è suo anche il passaggio per il gol di Ibra"). Gli altri due attaccanti rossoneri, poi, hanno rimediato un bel 7 nelle pagelle di questo Milan-Lazio.

Questa la motivazione per Rafael Leao: "Anche quando segna, sbloccando il risultato, viene più facile commentare le sue enormi potenzialità inespresse che le sue prodezze di giornata. Freddezza e precisione, dopo una splendida cavalcata di 50 metri, nel chiudere il triangolo". Questa, invece, la motivazione del 7 a Zlatan Ibrahimovic: "Gli bastano sei minuti per dare spettacolo. Sembra volersi allacciare le scarpe, e invece un nanosecóndo dopo è solo davanti la porta a raccogliere l'assist di Rebic".

Ben sette calciatori rossoneri, poi, rimediano un'ampia sufficienza, voto 6,5, nelle pagelle di Milan-Lazio. Partiamo da Mike Maignan ("Sempre presente, anche quando rilancia in tutta fretta"), poi Davide Calabria ("Florenzi sulla sua stessa fascia gli consente maggiore libertà in fase offensiva. Infatti va due volte al tiro"), Fikayo Tomori ("Buona prestanza fisica sui palloni alti. E come sempre una piccola occasioncina in area Lazio") ed Alessio Romagnoli ("Seconda presenza da titolare negli ultimi sei mesi. Eppure gioca come se non avesse avuto alcuna pausa. Tanto da avere nei piedi la prima palla gol del match".

Ma 6,5, come anticipato, anche per Theo Hernández ("Non ha molto lavoro su Felipe Anderson, decisamente sottotono. Ma quando parte in progressione si dimentica dei compagni"), Alexis Saelemaekers ("Subito in partita") e Brahim Díaz ("Prestazione di sostanza che gli consente di vincere qualche dribbling in più"). Quindi, la sufficienza piena, voto 6, nelle pagelle di Milan-Lazio 2-0 per Alessandro Florenzi: "Non si può dire che sia stata una prestazione negativa. Però dimostra di essere ancora un po' estraneo al gioco del Milan".

Unica insufficienza, voto 5,5, nelle pagelle di Milan-Lazio per Franck Kessié. Questa la motivazione: "Anche se i pompieri di regime sostenevano che fosse tutto ok, qualche fischio arriva. E arriva anche l'errore dal dischetto, a testimoniare, forse, qualche dibattito interiore. Bravo il pubblico a sostenerlo nel momento della sostituzione".