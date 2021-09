Milan-Lazio, Pioli: “Ci sono margini di miglioramento. Ora testa a Liverpool”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. La gara è valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla condizione della squadra: "Non sono sorpreso perché conosco come ci prepariamo, conosco i ragazzi. Oggi abbiamo fatto tutto bene".

Sull'inizio di stagione: "Sicuramente abbiamo fatto una gran partita. Siamo all'inizio del campionato, siamo contenti, sicuro, abbiamo iniziato bene un blocco di 7 partite in 21 giorni, ne mancano altre molto difficili ma sono delle opportunità per dimostrare che squadra siamo"

Su Ibrahimovic: "La vigilia di Zlatan è stata la solita. Attenzione, disponibilità e da parte sua anche un po' di emozione perché rientrava dopo quattro mesi. Anche se è un professionista, un campione maturo, sono sicuro che è stato emozionante per lui. Mi auguro che lui starà bene per tutto l'anno".

Sulla rosa profonda" Si, abbiamo voluto insieme all'area tecnica costruire una squadra profonda. Le posizioni le cambiamo spesso in campo, gli avversari cambiano e vogliamo mettere in campo le migliori caratteristiche".

Sulla squadra: "La squadra ha lavorato bene. Credo che il concetto sia abbastanza semplice anche se non è così scontato. Giochiamo per come ci alleniamo e ci alleniamo per come vogliamo giocare. Adesso abbiamo la testa alla prossima, recupereremo energie perché ne avremo bisogno"