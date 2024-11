Pagelle Milan-Juventus, Kalulu: “Conferma ai rimpianti rossoneri”

Milan-Juventus 0-0, una partita che sa di occasione persa. I rossoneri non hanno approfittato al massimo di una gara alla totale portata. I bianconeri arrivavano alla sfida di San Siro senza tanti giocatori chiave e senza attaccanti di ruolo. Nonostante questo, il Milan ha pensato più a difendere che attaccare. Zero tiri in porta, zero pericoli creati. In campo anche l'ex rossonero Pierre Kalulu. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola.