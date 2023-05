Pagelle Milan-Inter Primavera 2-2: Bozzolan un turbo, Cuenca non sbaglia

Il Milan primavera pareggia per 2-2 contro l'Inter in un derby giocato a mille: ecco le pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione

Finisce 2-2 il Derby Primavera tra Milan e Inter. Rossoneri che partono forte ma in vantaggio ci vanno i nerazzurri: cross di Curatolo ed Esposito insacca a botta sicura. I ragazzi di Abate non demordono e trovano il pareggio dopo soli 5 minuti. Bozzolan sfreccia sulla fascia, mette in mezzo e trova Eletu che fulmina Botis all'angolino. Tuttavia, l'1-1 dura poco dato che ci pensa Owosu a riportare l'Inter di nuovo avanti. Nel secondo tempo il Milan entra in campo con più determinazione. I rossoneri prendono campo e chiudono i nerazzurri nonostante un palleggio a tratti sterile. Ci pensa Sia, dopo una brutta uscita dal basso, a rubare il pallone che El Hilali appoggia serenamente a Cuenca, il paraguaiano tira di prima intenzione e firma il 2-2. Un pareggio di grande carattere e volontà da parte di un Milan che non si è arreso neanche di fronte all'espulsione di Casali. Ecco, di seguito, le pagelle.