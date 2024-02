Pagelle Milan-Inter Femminile 2-1: Dompig una furia, Giuliani spettatrice

Al Centro Sportivo Vismara va in scena il derby fra Milan e Inter, valido per la 18^ giornata della Serie A Femminile. Le rossonere di Corti vincono per 2-1 grazie al gol di Staskova e l'autogol di Alborghetti. Nulla da fare per le nerazzurre nonostante la rete di Serturini. Ecco, di seguito, le pagelle secondo la nostra www.