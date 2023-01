Pagelle Milan-Inter, i voti di Gazzetta: Tomori fa una figuraccia

Le pagelle di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana. Ecco voti e giudizi dei rossoneri nel derby secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Inter 0-3, finale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyad (Arabia Saudita). Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Inter 0-3, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Tătărușanu: "Il giudizio esce dallo stadio di Riyad e si allarga alla stagione. Il triplo infortunio di Maignan per questa squadra è stato un problema enorme perché il polpaccio di Mike ha tolto parate ma anche leadership, guida della difesa, sicurezze. Tătărușanu non ha nulla di tutto questo però anche al King Fahd sbaglia poco e, quando può, para: respinta sulla girata di Džeko da angolo, respinta su Dimarco, parata su Škriniar. Per quel processo, non guardate lui". Voto 6.

Calabria: "Nello 0-1 va a chiudere su Lautaro, che in effetti attacca la porta, e Dimarco lo punisce. In difficoltà atletica come tanti ma non uno dei più colpevoli". Voto 5,5. Dall'80' Dest: "Entra quando la coppa ha già i fiocchi nerazzurri". Senza voto.

Kjær: "Abbraccia Lautaro alla prima azione e non è l’unico gesto di affetto verso l’Inter: nell’azione dello 0-1, tiene in gioco Barella. In un’ora soffre Džeko e i tagli degli interisti molto più di Lautaro, poi esce". Voto 5. Dal 65' Kalulu: "Entra quando Pioli schiaccia il pulsante dell’emergenza e vede il gemello Tomori in crisi contro Lautaro. Uno dei pochi per cui il processo non ha senso: non colpevole". Voto 6.

Tomori: "Il gol di Lautaro è da alzare la bandiera bianca: mi arrendo. Una figuraccia. C’è altro: non legge il movimento di Džeko sul primo gol, pare spesso insicuro, rischia un rigore su Darmian. Involuzione seria". Voto 4.

Theo Hernández: "Scegliete la lente. Super zoom sullo 0-1: alza la sbarra del passaggio a livello e Barella colpisce. Campo largo: altra sera non degna del suo talento. Senza sprint, piatto, distratto su Darmian. Mezza cosa buona: un’acrobazia salva-Tata". Voto 4.

Tonali: "Brutta immagine, lo 0-2: va lungo come se avesse i pattini e Džeko, con una finta, si apre la vista sulla porta. Attacca la trequarti meno del solito, calcia un paio di volte ma sbaglia più del solito. Passo indietro". Voto 5.

Bennacer: "Almeno, prova: 9 palle recuperate, una bella palla per Leão in contropiede, un tiro alto a inizio secondo tempo e uno parato da Onana poco dopo. Fatica come tutti ma la costante resta: il migliore della stagione". Voto 5,5.

Messias: "Trasparente. Pioli sceglie lui, non Saelemaekers, e non viene ripagato: errori sulla trequarti, nessuna giocata decisiva, poco aiuto in fase difensiva. A oggi, non può essere l’ala destra titolare di una grande". Voto 4,5. Dal 65' Origi: "Vedere alla voce De Ketelaere, con la particolarità che Pioli lo manda a giocare largo a destra. Zero tiri in porta, zero dribbling, 4 passaggi e non di più. Astenuto". Voto 5.

Brahim Díaz: "Parliamo della fase difensiva: aiuta poco e l’Inter, in mezzo, fa circolare palla liberamente. In attacco, un minimo di vitalità (una palla per un tiro di Leão), un verticale per Giroud fuori misura e poco altro". Voto 5. Dal 65' De Ketelaere: "Mezz’ora di nulla da trequartista, quando il Milan avrebbe disperato bisogno di una giocata, un’idea, un tiro in porta. La situazione era complessa ma questa è omissione di soccorso". Voto 5.

R. Leão: "Pregi: è l’unico che faccia venire un po’ di tachicardia all’Inter. Due tiri, altri tentativi, un cross a Giroud. Difetti: accende un po’ e molto spegne, gioca da solo e il primo gol nasce da un suo pigro rincorrere". Voto 5.

Giroud: "Lo guardi a testa bassa e sembra stanco per il Qatar, come fosse venuto a piedi da Doha. Mai pericoloso, con una attenuante: la squadra lo lascia solo nel deserto". Voto 4,5. Dall'80' Rebić: "Un cross sulla traversa". Senza voto.

Mister Pioli: "Squadra lunga, senza idee e senza vita: mai un momento di scossa, fosse anche un fallo per reagire. Intensità zero e zero aiuto dai cambi. Le scelte Messias e Kjær non pagano ma il punto è la testa, non i piedi: ora deve guardarsi dietro". Voto 4.