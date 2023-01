Milan-Inter 0-3: gol e highlights (finale Supercoppa Italiana) | Video

Gol e highlights di Milan-Inter 0-3, finale della Supercoppa Italiana svoltasi a Riyad (Arabia Saudita). Dominio nerazzurro, trofeo sfumato

Daniele Triolo

Milan-Inter 0-3, gol e highlights — Il Milan di Stefano Pioli crolla al cospetto dell'Inter di Simone Inzaghi nella finale della Supercoppa Italiana disputatasi al 'King Fahd International Stadium' di Riyad (Arabia Saudita). Un netto 0-3 che non ammette repliche. Sfuma, così, la possibilità di vincere il primo trofeo stagionale per i rossoneri, in un periodo in cui, in Serie A, il Napoli ha ben 9 punti di vantaggio e il cammino in Coppa Italia è già finito per mano del Torino.

Nerazzurri avanti di due gol già nella prima metà del primo tempo. Al 10', bella azione ispirata da Edin Džeko e rifinita, dalla destra, da Nicolò Barella per l'assist sul palo opposto per Federico Dimarco. Conclusione ravvicinata e Ciprian Tătărușanu è battuto. Al 21', bis dell'Inter. Lancio lungo, su calcio di punizione, di Alessandro Bastoni per Džeko che si libera di Sandro Tonali, si gira e fa secco il portiere del Milan per la seconda volta con un tiro preciso sul palo più lontano.

Diavolo, di fatto, mai in gara. Nella ripresa, poi, a suggellare il dominio nerazzurro, anche la terza rete, firmata da Lautaro Martínez al 77'. Su lancio lungo dalle retrovie, stavolta di Milan Škriniar, il difensore centrale rossonero Fikayo Tomori si addormenta e si lascia superare dal 'Toro'. Pregevole esterno destro su Tătărușanu ed apoteosi per la squadra di Inzaghi. Pioli e Simon Kjær, a fine partita, fanno 'mea culpa', ma non basta: il Milan dello Scudetto non esiste più.

Rivediamo, dunque, gol e highlights di Milan-Inter 0-3 da Riyad nel video diffuso dalla Lega Serie A sul suo account ufficiale su 'YouTube'.