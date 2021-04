Pagelle Milan-Genoa, i voti di Tuttosport: Kjaer e Tomori salvano Gigio

Le pagelle di Milan-Genoa, 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A vinto per 2-1 a 'San Siro'. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Genoa, 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A disputatosi ieri pomeriggio a 'San Siro' e vinto per 2-1 dai rossoneri. Voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo 'Tuttosport' oggi in edicola.

Migliore in campo, nella fila rossonere, è stato Simon Kjær, voto 7: "Sempre attento in difesa, sfiora il gol al 17' della ripresa con un imperiale stacco di testa. Pallone fuori di un nulla. E poi lui pure, nella stessa azione di Tomori, salva sulla linea un tiro di Masiello".

Quindi, voto 6 per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "La fortuna, unita ai suoi cambi, gli consente di portare a casa tre punti fondamentali per la Champions". La sufficienza è il voto più alto per tanti altri calciatori rossoneri nelle pagelle di Milan-Genoa. Lo rimediano, infatti, ben sei giocatori del Diavolo.

Si tratta di Pierre Kalulu ("Fatica a trovare la posizione"), Fikayo Tomori ("Al di là della dormita sul gol di Destro è proprio una partita 'no'. Per fortuna del Milan, salva sulla linea un tiro di Behrami a botta sicura") e Franck Kessié ("Una giornata di normale amministrazione).

Ma anche Alexis Saelemaekers ("Frenetico in alcune giocate che gli impediscono di avere la giusta precisione. Presente quando c'è da spingere"), Ante Rebić ("Grandissimo gol a conferma che anche la sua assenza, a suo tempo, era un bell'handicap per il Milan. Fallisce il raddoppio da posizione favorevolissima") e Mario Mandžukić ("Piace la sua voglia, il suo carattere").

Voto 5,5, dunque, nelle pagelle di Milan-Genoa per Diogo Dalot ("Perde troppi palloni"), Theo Hernández ("Inconcludente, non riesce a spingere") ed Ismaël Bennacer ("Gli manca un po' di coraggio, cerca spesso la soluzione più facile, in orizzontale"). Voto 5, addirittura, per altri tre giocatori rossoneri.

Si tratta di Gigio Donnarumma ("Un solo errore, in uscita, ma rischia di rovinare il lavoro di un'intera stagione al Milan. Per fortuna sua e del Milan prima Kjær poi Tomori salvano sulla linea"), Brahim Díaz ("Sbaglia quasi tutte le soluzioni ogni volta che riparte in contropiede"), Hakan Çalhanoğlu ("Comincia motivatissimo, ma si spegne immediatamente dopo, confermandosi in momento no").

Il peggiore in campo nella fila rossonere, però, secondo le pagelle di Milan-Genoa, è Rafael Leão, voto 4,5: "Niente da fare. L'ennesima occasione gettata al vento tra svogliatezza, incapacità di smarcarsi, posizioni di fuorigioco". SuperLega ufficiale, Milan tra i club fondatori: ecco cosa può succedere ora >>>