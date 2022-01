Pagelle Milan-Genoa, i voti di Gazzetta: personalità Kalulu, Rebic flop

Ecco la pagelle dei rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' dopo Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Il migliore in campo, nemmeno a dirlo, è Rafael Leao (7,5), che entra dalla panchina e spacca la partita: ormai il portoghese ha sempre la luna buona. Mezzo voto in meno per Theo Hernandez e Olivier Giroud. Non era iniziata al meglio la partita del capitano di serata, la cui classe vince sulle difficoltà iniziali. I due assist per Giroud e Saelemaekers sono da manuale. Il numero 9, invece, è bravissimo come sempre a trasformare in gol i palloni che transitano dalle sue parti.