Buon approccio del Milan Futuro in avvio, i ragazzi di Bonera rispondono presente, soprattutto sull'asse Sandri-Longo, autori delle prime due grandi occasioni per i rossoneri. Gli errori danno fiducia all'Ascoli che alla prima occasione utile si porta in vantaggio grazie alla trasformazione dal dischetto di Corazza. Il raddoppio porta la firma di Menna sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo sono poche le emozioni, l forze fresche mandate in campo da Bonera rivitalizzano l'attacco rossonero, ma non a tal punto da riaprire la partita. La gara termina con il risultato del primo tempo.