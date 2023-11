Pagelle Milan-Fiorentina 1-0, i voti di Gazzetta: “Maignan arte moderna”

Florenzi : "Fascia destra sofferta quella del Milan. Calabria si fa male, Musah è inguardabile e anche Florenzi viene messo in croce dai movimenti imprendibili di Sansone". Voto 5 .

Tomori : "A vuoto nell’azione del tiro di Nico ma prezioso nel finale di stenti. Tacco provvidenziale in mischia, bella chiusura su Nzola quando scotta". Voto 6,5 .

Theo Hernandez : "Linguaggio del corpo preoccupante e due brutti errori ma nettamente il migliore con la palla: verticale a Chuk, rigore procurato, gol e assist per Jovic". Voto 6,5 .

Musah : "Offresi tuttofare per lavori di riparazione: gioca finto trequartista, mediano, addirittura esterno sinistro. Prezioso. Non male una palla a Chukwueze…". Voto 6 .

Reijnders : "La palla per Calabria è da far vedere ai ragazzi. Il resto è palleggio e molta resistenza, mai speciale ma sempre utile". Voto 6 .

Pobega : "Errori tecnici? Sì, ma pesano di più l’applicazione, il pronto soccorso dopo l’errore di Theo, una deviazione in area finale. Ah, quasi fa gol di testa". Voto 6 .

Jovic : "Giroud gli fa fare brutta figura ancora: Oli in cappotto doppio petto, Luka che sciabatta la palla della redenzione. Bello il tocco per Theo, questo sì". Voto 5 .

Krunic : "Pura resistenza: devia in area al 90’". S.V.

Loftus-Cheek : "RLC versione operaia: entra per saltare di testa, aiutare, difendere. Pioli spera che martedì torni il modello extra-lusso". Voto 6 .

