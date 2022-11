Pagelle Milan-Fiorentina, i voti di Tuttosport: Vranckx aggiunge qualità

Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi secondo 'Tuttosport' oggi in edicola

Daniele Triolo

Milan-Fiorentina 2-1, le pagelle rossonere di 'Tuttosport' — Tătărușanu: "Fortunato sul tocco ravvicinato di Cabral; sul gol, invece, la dea bendata non lo supporta, con la deviazione di Thiaw che lo trova impreparato. Reattivo a togliere dalla porta un intervento difensivo di Kalulu". Voto 6.

Kalulu: "Da terzino, come già emerso nelle gare precedenti, non convince appieno. Meglio nella ripresa da centrale". Voto 6.

Thiaw: "Promosso dopo la prima da titolare a Cremona, da centrale puro mostra qualche incertezza di troppo. Sfortunato nel deviare in porta il tiro di Barak". Voto 5,5. Dal 56' Dest: "Dà una scossa". Voto 6,5.

Tomori: "Sembra sempre un secondo in ritardo, la sua prova non è sufficiente, ma al 44' della ripresa salva sulla linea il possibile 2-1 di Ikoné". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Ikoné molto alto lo costringe a rimanere in posizione e nel secondo tempo va in sofferenza". Voto 5,5.

Tonali: "Si alterna con Bennacer in regia, più vivo dell'algerino". Voto 6. Dall'86' Rebić: "Nell'assalto finale è attore non protagonista". Voto 6.

Bennacer: "Meno centrale rispetto al solito, perde così quell’onnipresenza delle ultime gare". Voto 5,5.

Brahim Díaz: "Largo, fatica ad accendersi. Sfiora il gol al 45', ma è troppo poco". Voto 5,5. Dal 55' Origi: "Tanto movimento, poca concretezza". Voto 5,5.

Krunić: "Vaga fra il centro e la sinistra, ma non si nota molto". Voto 5,5. Dal 75' Vranckx: "Come Dest, entra e offre qualità, idee e il cross che porta al 2-1". Voto 6,5.

R. Leão: "Novantadue secondi per segnare, 90 minuti per far arrabbiare 'San Siro'. Si accende, semina panico, ma poi distrugge spesso tutto da solo. Nella ripresa spreca un ghiotto contropiede e, soprattutto, una rete che sembrava già fatta". Voto 6.

Giroud: "Subito la sponda per mandare in porta Leao, poi una gara dura contro Igor. Nella ripresa cerca l'eurogol in rovesciata, ci va parecchio vicino". Voto 6.

Mister Pioli: "La vittoria in una serata difficile conta moltissimo per la classifica e per la testa nella sosta. La pausa servirà per rivedere alcune cose". Voto 6.