Pagelle Milan-Cremonese 1-1, i voti del CorSport: “De Ketelaere imperdonabile”

Le pagelle di Milan-Cremonese 1-1 , partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Maignan : "Valeri lo grazia sul colpo di testa, mentre Okereke non perdona con il mancino. Il primo tiro nello specchio è letale". Voto 6 .

Ballo-Touré : "Prima volta dall’inizio in casa, quest’anno: Carnesecchi lo anticipa con i piedi in uscita, al tramonto del primo tempo". Voto 5,5 .

Vranckx : "Esordio da titolare in campionato a San Siro: un po’ discontinuo". Voto 5,5 .

Krunić : "L’assalto milanista della ripresa lo manda in prima linea, prezioso in costruzione". Voto 6 .

Saelemaekers: "L’urlo del secondo gol consecutivo gli resta strozzato in gola, per il fuorigioco. Gli spunti a destra, dove è propositivo, non mancano affatto". Voto 6,5.