Pagelle Milan-Chelsea, i voti di Gazzetta: Bennacer è un vortice

1 di 1

PAGELLE MILAN-CHELSEA

Le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News

Le pagelle di Milan-Chelsea 0-2, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tătărușanu: "Proverbio inglese: non giudicare un libro dalla copertina. Tata non è bello da vedere ma para Mount e respinge su Aubameyang. Poteva deviare lo 0-2? Mah …". Voto 6.

Kalulu: "Prima terzino, poi centrale, mai davvero in difficoltà con Sterling e non solo. Dopo aver retto a Londra, una conferma: Pierre in Champions è a casa sua". Voto 6,5.

Gabbia: "Mount gli fa venire un po’ di labirintite ma è fisiologico. Piuttosto, parte forte, chiude due volte Aubameyang, palleggia da centrale a tre come si deve". Voto 6.

Tomori: "Palleggia largo a sinistra ma la serata è in un’azione. Si fa scappare Mount e al Milan, in cinque secondi, scappa la partita. Oltre la moviola, è un errore che pesa". Voto 5.

Theo Hernández: "Pioli gli chiede di difendere largo e palleggiare da mediano. Theo mette la solita qualità ma non legge il movimento di Aubameyang per lo 0-2". Voto 5,5. Dall'80' Ballo-Touré: "Non giudicabile". Senza voto.

Tonali: "Il Chelsea – altro che blues – ti fa andare a ritmo da trap: intensità obbligatoria. Bennacer e Tonali rispondono: Sandro contrasta per due, corre per tre, lotta come un 8". Voto 6,5.

Bennacer: "Due momenti su tutti: un “uno contro uno” vinto con Sterling in area e una giocata su Theo. Il solito vortice. Pioli sa che è stanco e gli risparmia mezz’ora". Voto 6,5. Dal 63' Pobega: "Esperienza europea, che fa sempre comodo. Un paio di errori tecnici e sì, in quello può crescere". Voto 6.

Brahim Díaz: "Mistero buffo, il calcio. Apre le porte del paradiso a Giroud con un gran cross e Olivier sbaglia. Da tutto a niente: sostituito da Pioli che cerca peso in mezzo". Voto 6. Dal 37' Dest: "Nello stretto sa giocare, certo la tiene molto, troppo. Una chiusura su Aubameyang, però ha la palla per il 2-1 e la calcia alla curva, che ne avrebbe fatto a meno". Voto 5,5.

Krunić: "Partita complessa prima da mezzala, poi da terzino, poi di nuovo in mezzo. A volte arriva, altre fatica, con Gallagher rischia di finire nella foto del terzo gol". Voto 5,5.

Leão: "Il pregio: salta sempre il primo uomo, a tutti i livelli. Il difetto: spesso va uno contro tutti e perde palla. Ma in 10 è una vitaccia per tutti". Voto 5,5. Dall'80' Origi: "Non giudicabile". Senza voto.

Giroud: "Gran lavoro senza palla ma la Champions è cruda: ha sulla testa l’1-1 e colpisce male. Sullo 0-2, devia alto. Pioli lo cambia, come per dire: “Ci vediamo a Verona”". Voto 5. Dal 63' Rebić: "Energia sì, risultati meno. In 10 contro 11, con il Milan stanco, era quasi inevitabile". Voto 6.

Mister Pioli: "Dispiace aver visto solo un angolo del quadro: la partita che ha preparato dura 20 minuti. Prova ad adattarsi con Krunić terzino ma Aubameyang fa crollare il ponteggio". Voto 6. Pagelle Milan-Chelsea 0-2: scopri voti e giudizi dei rossoneri!