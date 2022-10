Pagelle Milan-Chelsea, i voti del CorSport: Leao soltanto a tratti

1 di 1

PAGELLE MILAN-CHELSEA

Le pagelle del 'Corriere dello Sport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News

Le pagelle di Milan-Chelsea 0-2, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tătărușanu: "Sperava di parare il rigore di Jorginho per dare ancora speranze al suo Milan, ma viene spiazzato dal centrocampista dei Blues. Si oppone ad una conclusione dalla distanza di Mount.". Voto 5,5.

Kalulu: "È costretto a fare gli straordinari dopo l’espulsione di Tomori. Prende in mano la difesa. Coraggioso". Voto 6.

Gabbia: "All’inizio del match aveva tenuto a bada con successo Aubameyang con un paio di anticipi puntuali". Voto 5,5.

Tomori: "Aveva il sogno di riscattarsi dopo la gara d’andata, invece vive un altro incubo. L’arbitro Siebert gli fischia rigore generoso per fallo su Mount e gli sventola il rosso diretto. Gara compromessa". Voto 4,5.

Theo Hernández: "Come contro la Juventus in fase di possesso palla si accentra come centrocampista aggiunto. Perde diversi palloni per strada". Voto 5. Dall'80' Ballo-Touré: "Non giudicabile". Senza voto.

Tonali: "Uno dei pochi a mollare, corre e lotta fino alla fine della partita". Voto 6.

Bennacer: "In marcatura su Sterling e più basso rispetto a Tonali nello schieramento iniziale, gioca una gara di sacrificio e intensità. Pioli gli risparmia il finale". Voto 6. Dal 63' Pobega: "Un po’ confusionario, prende un giallo e da quel momento ragiona di più sugli interventi irruenti". Voto 5,5.

Brahim Díaz: "Scodella un suggerimento al bacio per Giroud che però non lo sfrutta. Dopo il rosso a Tomori e sotto di due reti, Pioli lo toglie per Dest". Voto 6. Dal 37' Dest: "Ha un buon pallone a inizio secondo tempo ma sbaglia la mira". Voto 5,5.

Krunić: "Pioli lo preferisce a Pobega per la sua esperienza a giocare partite in Europa, inizia col dare fastidio al centrocampo dei Blues poi viene risucchiato dalla qualità avversaria". Voto 5,5.

Leão: "Si accende ad intermittenza, complice anche una marcatura più ferrea dell’andata. Crea meno occasioni del solito". Voto 5,5. Dall'80' Origi: "Non giudicabile". Senza voto.

Giroud: "Si divora il pareggio e si dispera. Solissimo in area di rigore non riesce ad indirizzare la palla di testa". Voto 5. Dal 63' Rebić: "Volenteroso come sempre, ma ha pochissimi palloni per destreggiarsi". Voto 6.

Mister Pioli: "Il suo Milan scende in campo preparato ma dopo venti minuti gli schemi vanno in frantumi in seguito al rigore assegnato agli ospiti". Voto 5,5.