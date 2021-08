Pagelle Milan-Cagliari, i voti di Tuttosport: Tonali brilla

Le pagelle di Milan-Cagliari, partita vinta 4-1 all'esordio casalingo nel torneo di Serie A 2021-2022. I voti di 'Tuttosport' ai rossoneri

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Cagliari 4-1, partita d'esordio dei rossoneri nel campionato di Serie A 2021-2022. Vediamo, dunque, i voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Migliore in campo nella fila rossonere, premiato con voto 8, è Olivier Giroud: "Un esordio così a 'San Siro' lo poteva solo sognare. Il gioco di sponda e gli assist (di tacco ...) per i compagni ci sono, ma stavolta impreziosisce la serata con un bellissimo gol ed un rigore glaciale. Doppietta e tanti saluti alla maledizione del 9".

Dietro il francese, nelle pagelle di Milan-Cagliari, troviamo Sandro Tonali e Brahim Díaz, entrambi premiati con un 7,5. Il centrocampista italiano gioca "la miglior partita da quando è al Milan. La punizione - primo gol in rossonero - è la ciliegina di di una prestazione totale". Il fantasista andaluso, invece, "si conferma vivo. Il gol, non volontario, gli viene tolto dalla Lega Serie A, ma nella sua partita ci sono molte giocate come l'assist per Giroud ed il tiro che porta al rigore".

Quindi, voto 7 nelle pagelle di Milan-Cagliari per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Primo tempo straordinario per intensità e trame di gioco, il punteggio sta addirittura stretto. Ha ragione: il Milan non è più una sorpresa". Medesimo voto, poi, anche per Theo Hernández: "La prova opaca di Genova è già un ricordo. Spinge tanto ed innesca il contropiede del 3-1. Unica pecca, i 16 palloni persi".

Gran parte della squadra rossonera, nelle pagelle di Milan-Cagliari a 'San Siro', rimedia poi 6,5 dal quotidiano torinese. Nello specifico, il voto va a Mike Maignan ("Bella parata su un'insidiosa punizione di Lykogiannis. Sul gol di Deiola si allunga, ma non miracoleggia"), Davide Calabria ("Recupera più palloni di tutti: gara molto ordinata"), Simon Kjaer ("Bella sfida con Pavoletti, la vince") e Fikayo Tomori ("Se la cava bene con Joao Pedro").

Ma anche a Rade Krunic ("Lascia la vetrina a Tonali, ma il suo lavoro, nell'ombra, lo fa. E bene"), Alexis Saelemaekers ("Corsa continua, cross ed un paio di conclusioni. Sempre al posto giusto"), Alessandro Florenzi ("Primi applausi a 'San Siro' ed alcune buone iniziative") e Rafael Leao ("Dopo 9' si mangia l'1-o e 'San Siro' mugugna. Reagisce, segna il secondo gol e qua e la inserisce accelerazioni importanti. Deve trovare la continuità").

Infine, nelle pagelle di Milan-Cagliari, sufficienza piena, voto 6, per Ismaël Bennacer ed Ante Rebic, entrati in campo nel corso del secondo tempo.