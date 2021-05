Pagelle Milan-Cagliari, i voti di Tuttosport: Donnarumma ancora decisivo

Le pagelle di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A svoltasi a 'San Siro' e terminata 0-0. Ecco voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola.

Migliore in campo nella fila del Diavolo è stato Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, voto 7,5: "Presenza numero 250 in rossonero a 22 anni, già questo varrebbe un bel voto. Nel primo tempo sbriglia alcune situazioni complicate con uscite coraggiose. Al 9' della ripresa ha il riflesso giusto per salvare su Pavoletti. Poi, il miracolo su Godín dieci minuti dopo".

Quindi, soltanto altri cinque calciatori rossoneri rimediano un voto decente nelle pagelle di Milan-Cagliari. Si tratta di Diogo Dalot, voto 6,5 ("Solido e propositivo"), Davide Calabria ("Nel primo tempo gioca 56 palloni e va vicino al gol") e Simon Kjær ("Bei duelli volanti con Pavoletti, si fa notare per un paio di chiusure eccellenti. Ma a inizio ripresa perde il centravanti avversario e lo salva Donnarumma").

Poi voto 6 anche per Fikayo Tomori ("Non è da meno del compagno e se la cava pure lui su Pavoletti") e Samu Castillejo ("Mezzora abulica, poi nella ripresa sfiora due volte il gol"). Passiamo, poi, alle note dolenti nelle pagelle di Milan-Cagliari. Prendono l'insufficienza, voto 5,5, Theo Hernández ("Non è in formato Torino, spinge a fasi alterne. Nella ripresa si sgonfia") ed Ismaël Bennacer ("Improvvisa un coast-to-coast da contropiedista. Però non riesce a cambiare i ritmi della partita").

Stesso voto anche per Franck Kessié ("Si alterna a Bennacer nella costruzione del gioco, meno incisivo rispetto al solito in interdizione") ed Alexis Saelemaekers ("Al rientro dopo la squalifica, dà la sveglia alla squadra dopo 15 minuti senza acuti con due destri da fuori area. Sul primo gli dice di no Cragno, il secondo esce di un paio di metri. Pioli decide di sacrificarlo all'intervallo per aumentare il peso offensivo").

Voto 5, quindi, nelle pagelle di Milan-Cagliari, per il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Il rendimento casalingo rimane una macchia che rischia di compromettere la bella stagione rossonera". Ma anche per Brahim Díaz ("Per quaranta minuti è il lontano parente del giocatore che aveva scombinato i piani di Juventus e Torino. Poi si accende con un paio di guizzi, ma non basta") e Soualiho Meïte ("Giochicchia e non porta nulla in più").

Infine, 4,5 per Ante Rebić ("Parte forte e prova la conclusione dopo 4', poi sparisce dai radar. Come se avesse lasciato il furore agonistico a Torino") e 4 per Rafael Leão. Il portoghese è stato il peggiore in campo del Diavolo: "Una sola iniziativa, poi il solito non-contributo. Inspiegabilmente per due volte si abbassa in area anziché provare il colpo di testa". Intanto, dalla Spagna: "Offerta Milan per un calciatore del Barcellona" >>>