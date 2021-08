Pagelle Milan-Cagliari, i voti della Gazzetta: Brahim Díaz, 10 vero

Le pagelle di Milan-Cagliari, gara vinta 4-1 all'esordio casalingo nel torneo di Serie A 2021-2022. Ecco i voti de 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Cagliari 4-1, partita d'esordio dei rossoneri nel campionato di Serie A 2021-2022. Vediamo, dunque, i voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo e premiato con un 7,5 in pagella è stato Olivier Giroud: "La maledizione del 9 lo spaventa quanto quella dello scorpione di Giada: la prende con leggerezza. Apre con il tocco splendido che Leao non concretizza. Chiude con altri suggerimenti, sponde e due gol".

Medesimo voto, 7,5, nelle pagelle di Milan-Cagliari anche per il tecnico rossonero, Stefano Pioli: "È il Milan che voleva. Quello che gioca, corre, si diverte. Giocare con il pubblico dopo tanto tempo non ha spaventato i debuttanti. Il Milan è squadra che sa ciò che vuole ed il merito è anche di un tecnico che fa sembrare tutto semplice". Quindi, 7,5 anche per altri due calciatori del Diavolo nella bella notte di 'San Siro'.

Ovvero, Sandro Tonali ("Una punizione alla Andrea Pirlo, tanti palloni recuperati, un peso in campo sempre maggiore. Quando esce si alza in piedi tutto lo stadio. I conti fatti dal club cominciano a tornare") e Brahim Díaz ("Cercate, cercate, ma un 10 lo avete già e non soltanto perché c'è scritto sulla maglia. Gioca libero, senza freni e diventa l'incubo della difesa sarda"). Poi, tre calciatori rossoneri hanno brillato particolarmente nelle pagelle di Milan-Cagliari dell'edizione odierna della 'rosea'.

Si tratta di Davide Calabria ("Autorevole, si sarebbe detto una volta. Sicuro, determinato, sempre in misura. Un inizio di stagione spumeggiante per un giocatore che ha dovuto fare i conti con tanti guai"), Simon Kjaer ("Solita gara in sicurezza. Tenta anche una sortita a rete, ma il suo colpo di testa è respinto da Radunovic") e Rafael Leao ("Sbaglia un gol dei suoi. Uno dei quali per i quali verrebbe voglia di scuoterlo dalla sua apparente leggerezza. Ma questo deve essere l'anno della maturità e per ora lo sembra davvero"). Per tutti e tre, voto 7.

Ampie sufficienze, voto 6,5, poi, nelle pagelle di Milan-Cagliari per il portiere rossonero, Mike Maignan ("Rischia pochissimo e fa due belle parate"), per Fikayo Tomori ("Preziosa fonte di energia affianco al professor Kjaer. Prova anche un paio di volte la via del gol, ma non ha fortuna"), Rade Krunic ("Il centrocampista in più, quello spesso poco considerato nel gioco delle coppie e delle previsioni di agosto. Ma che Pioli vede bene dappertutto") ed Alexis Saelemaekers ("Tanta corsa, tanta fatica. Il sodalizio con Calabria è quasi perfetto").

Sufficienze, voto 6, dunque, per i subentrati Ante Rebic, Ismaël Bennacer ed Alessandro Florenzi, al suo debutto (con ovazione) con il Milan a 'San Siro'. Così come ha preso 6 in pagella anche Theo Hernández, giudicato il 'peggiore' nella fila del Diavolo: "A parte le 16 palle perse, cosa che ci può stare se, come lui, si gioca sempre sul rischio e sull'anticipo, continua a sembrare un po' indietro rispetto ai compagni. La corsa c'è, la lucidità un po' meno. Solo un paio di serpentine".