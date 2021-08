Pagelle Milan-Cagliari, i voti del CorSport: Leao ci prova

Le pagelle di Milan-Cagliari, partita vinta 4-1 all'esordio casalingo nel torneo di Serie A 2021-2022. I voti del 'Corriere dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Cagliari 4-1, partita d'esordio dei rossoneri nel campionato di Serie A 2021-2022. Vediamo, dunque, i voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo nella fila del Diavolo è stato Olivier Giroud, voto 8: "Giocata da campione. Sfrutta al meglio il suggerimento di Diaz per la prima esultanza davanti al pubblico rossonero. Si diverte e fa divertire: il Milan ha il suo nuovo bomber. Ed è glaciale anche da calcio di rigore".

Quindi, dietro di lui, voto 7,5 nelle pagelle di Milan-Cagliari, troviamo Sandro Tonali: "Prima magia con la maglia del Milan. Sceglie una partita speciale per sbloccarsi, davanti al pubblico di casa dopo un anno e mezzo di stadi chiusi. Punizione bellissima e partita da veterano". Pari merito, voto 7, troviamo dunque il tecnico rossonero, Stefano Pioli ("Sei punti nelle prime due, il suo Milan è pronto e preparato") e Brahim Díaz: "La deviazione involontaria, ma decisiva, inganna il portiere del Cagliari sul tiro di Leao. Poi pesca Giroud e apparecchia per la terza rete milanista. Gara da leader".

Nelle pagelle di Milan-Cagliari, poi, ampia sufficienza, voto 6,5, per Davide Calabria ("Si perde Deiola sul gol ma l’errore è del reparto per il posizionamento dell’intera difesa. Nel resto della gara è impeccabile") e Simon Kjaer ("Serata tranquilla per il danese, ordinato e intelligente"). Ma anche per Fikayo Tomori ("Tiene a freno Pavoletti senza farlo respirare un attimo"), Alexis Saelemaekers ("Fastidioso come una zanzara per le difese avversarie, generoso") e Rafael Leao ("Spreca una bella chance solo in area, poi si riscatta con un tiro deviato che porta il Milan sul 2-0").

Infine, sufficienze, voto 6 nelle pagelle di Milan-Cagliari sul 'CorSport', per Mike Maignan ("Prova ad evitare la rete sul colpo di testa di Deiola, ma lo schiaffetto al pallone non fa effetto. Sicuro nelle uscite"), Theo Hernández ("La condizione fisica non è ancora al top, ma i miglioramenti rispetto a Genova si notano"), Ismaël Bennacer ("Entra e si prende la cabina di regia con autorevolezza"), Rade Krunic ("Meno nel vivo rispetto alla partita di una settimana fa contro la Samp"), Alessandro Florenzi ("Assaggia anche lui l’erba di 'San Siro' e non si fa trovare impreparato") ed Ante Rebic ("Entra con la voglia giusta, non trova la rete per poco"). Milan, ha parlato Massara sul mercato: le sue dichiarazioni a PM >>>