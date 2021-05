Pagelle Milan-Cagliari, i voti del CorSport: Çalhanoğlu impreciso

Le pagelle di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A svoltasi a 'San Siro' e terminata 0-0. Ecco voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Migliore in campo, nella fila del Diavolo, è stato Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, voto 7: "Prima su Pavoletti e poi su Godín, salva almeno il pareggio. Poco per festeggiare le 250 presenze in rossonero".

Appena cinque sufficienze, dunque, nelle pagelle di Milan-Cagliari, praticamente quasi tutte per i difensori rossoneri. Voto 6, quindi, per Davide Calabria ("Ci prova anche dalla distanza, ma, una volta ammonito, Pioli preferisce sostituirlo") e Simon Kjær ("Nel primo tempo disinnesca diverse situazioni complicate. Rischia di rovinare tutto dimenticandosi Pavoletti").

Ma anche per Fikayo Tomori ("Tra Pavoletti, Cerri e Godín sugli angoli deve sudare per contenere la batteria aerea avversaria"), Diogo Dalot ("Prezioso in un paio di chiusure") e Samu Castillejo ("Non inquadra mai la porta, ma almeno ci prova sempre"). Il resto dei calciatori del Diavolo tutti sotto la sufficienza.

Voto 5,5 nelle pagelle di questo Milan-Cagliari a Theo Hernández ("Troppe volte si fa sorprendere da Nández") e Ismaël Bennacer ("Si nota solo per una fuga in contropiede. Patisce la fisicità e la superiorità numerica del Cagliari in mediana"). Poi per Soualiho Meïte ("Va bene la stazza, ma il Milan là in mezzo avrebbe anche bisogno di idee") e Franck Kessié ("Stranamente compassato, invece di trascinare i compagni è lui che si fa trascinare dal mood della gara").

Ma anche per Alexis Saelemaekers ("Nel primo tempo è l'unico a costringere Cragno alla parata"), Rafael Leão ("Illude al primo pallone toccato, ma scompare presto"), Brahim Díaz ("Stecca proprio nella sua dote principale: giocare nello stretto") e Hakan Çalhanoğlu ("Qualche buona intuizione, sempre e solo quando si accentra. Mai preciso alla conclusione").

Voto 5, poi, il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Come rischiare di rovinare tutto sul più bello. Con il traguardo in vista, ecco spuntare il braccino". Nelle pagelle di Milan-Cagliari l'allenatore condivide la palma di peggiore con Ante Rebić. "Non è un centravanti ed in certe partite lo si nota più che in altre. Stavolta ci mette pure del suo, in peggio".