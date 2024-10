Pagelle Milan-Bruges, i voti di Tuttosport: Pulisic è ancora leader

Emerson Royal: "Da un suo pasticcio a metà campo nasce la seconda occasione di Tzolis, preso in mezzo anche sull’1-1". Voto 5,5.

Gabbia: "Tampona quanto i compagni offrono agli avversari". Voto 6,5. Dall'83' Thiaw: "Non giudicabile". Senza voto.

Tomori: "Più sul pezzo rispetto alle ultime uscite. Le incursioni dei belgi, specialmente nel primo tempo, creano non pochi grattacapi". Voto 6.

Theo Hernández: "Qualche sprazzo di dialogo con Leão, però discontinuo". Voto 6.

Fofana: "In difficoltà sui ritmi iniziali del Bruges, cresce con il passare dei minuti. Spreca la palla del 2-0 al 46’ pt". Voto 6,5. Dal 75' Musah: "Non giudicabile". Senza voto.

Reijnders: "Prova sontuosa in ogni situazione. Cuce le due fasi anche quando la squadra sbanda, inventa per i compagni, si infiltra in area. Arrivano così i due gol che cambiano la serata del Milan". Voto 7,5.

Pulisic: "Il momento è d’oro: tuttofare con l’Udinese, risolutore con il Bruges. Apre il match da angolo, sempre nel vivo del gioco quando serve un punto di riferimento. E chiude come mezz’ala". Voto 7,5.

Loftus-Cheek: "La scarsa propensione al rientro scava buche in casa rossonera". Voto 5. Dal 60' Chukwueze: "Subito pimpante, l’assist per il 3-1". Voto 6,5.

R. Leão: "Torna titolare e manda in confusione Seys, puntandolo sempre. Suo l’assist per la conclusione di Pulisic respinta da Mignolet. Nel secondo tempo capita lo stesso con Sabbe, poi Fonseca lo richiama e Okafor … ". Voto 6. Dal 60' Okafor: "Prima sgasata ed è la palla per il 2-1, sotto gli occhi di Leão, che ha appena sostituito. E il portoghese esulta". Voto 6,5.

Morata: "Si sacrifica andando in pressing sul portatore di palla. Non gli arrivano proposte buone per cercare il gol". Voto 6. Dal 75' Camarda: "Il più giovane italiano a debuttare in Champions. Potrebbe essere anche il più giovane marcatore, il V.A.R. gli nega il gol per fuorigioco". Voto 6.

Mister Fonseca: "Inizio horror in entrambi i tempi, con l'aggravante del secondo in 11 contro 10. Bene la vittoria, bene alcuni singoli, ma il 4-3-3 di ieri non ha dato sicurezze su dinamismo e distanza tra reparti". Voto 6.