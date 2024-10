Pagelle Milan-Bruges, i voti del CorSport: Leao a metà, Okafor sfreccia

Emerson Royal: "Un paio di accelerazioni portano alla conquista di cross dal fondo. Ma quando va alla conclusione non centra mai la porta". Voto 6.

Gabbia: "Rientra dopo lo stop fisico e si fa trovare pronto, ha pure una grossa opportunità di segnare di testa". Voto 6,5. Dall'83' Thiaw: "Non giudicabile". Senza voto.

Tomori: "Più sul pezzo rispetto alle ultime uscite. Le incursioni dei belgi, specialmente nel primo tempo, creano non pochi grattacapi". Voto 6.

Theo Hernández: "Torna in campo con la fascia al braccio dopo il rosso di Firenze. Spinge come suo solito". Voto 6.

Fofana: "Vanaken lo aggira un paio di volte innescando il contropiede dei belgi. Prova diverse conclusioni a rete ma nessun tiro è preciso". Voto 5,5. Dal 75' Musah: "Supporta la mediana nel finale di gara". Voto 6.

Reijnders: "Non aveva mai segnato in Champions League, si regala una notte da sogno con la doppietta al Bruges. Ha l’intelligenza di farsi trovare al posto giusto e la qualità per battere Mignolet". Voto 7,5.

Pulisic: "Mancava solo il gol direttamente da calcio d’angolo: detto fatto. Non smette di sorprendere, attualmente è una macchina da gol. Seconda rete in Champions, la settima stagionale". Voto 7.

Loftus-Cheek: "Fonseca sorprende schierandolo mezzala e non trequartista, la partita dell’inglese però resta abbastanza opaca. Quest’anno non riesce proprio a ingranare". Voto 5. Dal 60' Chukwueze: "Salta un paio di volte l’avversario duettando con Royal. Incide sul match in maniera importante perché serve l’assist per la seconda rete di Reijnders". Voto 6,5.

R. Leão: "Non è ancora il vero Leão. Fonseca lo toglie dal campo sull’1-1 e il Milan trova subito due gol. In ritardo nella copertura su Sabbe". Voto 5,5. Dal 60' Okafor: "Nemmeno il tempo di mettere piede in campo che serve l’assist vincente per il gol di Reijnders. Sempre prezioso". Voto 6,5.

Morata: "Riferimento centrale nel tridente offensivo milanista, ha davvero poche occasioni per colpire a rete". Voto 6. Dal 75' Camarda: "Stabilisce un nuovo record: è giocatore italiano più giovane di sempre a debuttare in Champions. Segna un gol storico ma gli viene annullato". Voto 6.

Mister Fonseca: "La sua squadra comincia in apnea, poi serve la magia del solito Pulisic per spezzare l’equilibrio. I cambi Chukwueze-Okafor cambiano il match. Primi tre punti in Europa". Voto 6,5. LEGGI ANCHE: Nuovo stadio, quale futuro per Milan e Inter? Le ultime su San Siro e San Donato >>>