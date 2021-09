Pagelle Liverpool-Milan, i voti del Corriere dello Sport. Bene Rebic

Le pagelle di Liverpool-Milan 3-2, gara della 1^ giornata della Champions 2021-2022. I voti dei rossoneri del Corriere dello Sport

Le pagelle di Liverpool-Milan 3-2 , partita valida per la 1^ giornata della Champions League 2021-2022 , secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il migliori per i rossoneri sono Maignan ("E' grande sia sul rigore parato a Salah che sula ribattuta di testa di Diogo Jota, non può fare niente sui gol di Salah e Henderson) e Rebic ("Paga gli affanni del Milan, poi segna il gol dell'1-1 ed è uno dei costruttori del 2-1), oltre a Kjaer e Tomori . Tutti e quattro giocatori prendono 7

Il peggiore invece è Bennacer, che prende 5: "Sempre in difficoltà, patisce i ritmi del suo dirimpettaio". 5.5 per Calabria ("Fa fatica contro Jota, meglio nella ripresa), Theo Hernandez, Florenzi e Giroud. 6 invece Tonali, Kessie, Saelemaekers e Leao. Stesso voto per il tecnico Stefano Pioli. Mezzo voto in più per Brahim Diaz. Di seguito tutti i voti nel dettaglio.