Pagelle Juventus-Milan, i voti di Tuttosport: brivido Donnarumma

Le pagelle di Juventus-Milan, posticipo del 35° turno di Serie A. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Juventus-Milan 0-3, posticipo della 35^ giornata di Serie A. Vediamo voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola.

Migliore in campo, nella fila rossonere, è stato Brahim Díaz, voto 7,5: "Titolare dopo oltre un mese, manda in panchina Rebić. Ed all'inferno la Juventus, con un fantastico tiro a girare che si infila all'incrocio e che sblocca la partita. Si procura anche il rigore".

Medesimo voto, 7,5, anche per il tecnico Stefano Pioli: "Azzecca tutto. Dalla formazione iniziale (Brahim Díaz al posto di Rebić) ai cambi in corsa (Rebić al posto di Ibra). Annichilisce la Juventus, il risultato gliene dà giustamente atto". Poi ben quattro calciatori prendono 7 nelle pagelle di Juventus-Milan.

Si tratta di Fikayo Tomori ("Si giocava una fetta importante di stagione, dopo alcune incertezze ed il mini-sorpasso di Romagnoli contro il Benevento. Bene tutto, con la ciliegina del primo gol in Serie A"). Quindi Theo Hernández ("Bastano due sgroppate delle sue per seminare il terrore nell'area bianconera. E dietro non concede nulla di nulla a Cuadrado").

Si prosegue, poi, con Franck Kessié ("Prova maiuscola, di una grandissima intensità. Tale da rimpicciolire ancora di più gli avversari di reparto. Senza quel rigore sbagliato, sarebbe stata da incorniciare") e si conclude con Ante Rebić ("Un gol bellissimo, che vale doppio. Chiude la partita e forse anche il discorso Champions").

Voto 6,5, quindi, per Davide Calabria ("Attento e propositivo, punto di riferimento per molti compagni"), Simon Kjær ("La solita sicurezza che non fallisce le prove che contano"), Ismaël Bennacer ("Ordinato e con qualche lancio verticale in più rispetto alle sue abitudini. Regala tranquillità, pur senza squilli eccessivi") e Hakan Çalhanoğlu ("Sempre pronto tra le linee ad aiutare il compagno in difficoltà, pur non brillando di luce propria. Un gregariato importante").

Sufficienza, poi, nelle pagelle di Juventus-Milan, per Zlatan Ibrahimović, voto 6: "Gioca soprattutto di sponda, cercando di inventare qualcosa per i compagni di reparto. Litiga con de Ligt, ma forse ha imparato le recenti lezioni e non peggiora la situazione". Infine, due note dolenti: il 5,5 a due calciatori del Diavolo.

Si parte con Alexis Saelemaekers ("Non pervenuto. Poco si fa vedere, poco lo cercano, anche se talvolta prova a cambiare fascia per rendersi utile. Ammonito, salterà il Torino") e si conclude con Gigio Donnarumma: "Sullo 0-0 esce a farfalle, ma Chiellini lo grazia. Se avesse segnato non sarebbe stato facile per il portiere tornare a Milano".