Pagelle Juventus-Milan, i voti della Gazzetta: che personalità Tonali

Le pagelle di Juventus-Milan 1-1, partita del 4° turno della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi dei rossoneri per 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Juventus-Milan 1-1, partita valida per la 4^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila rossonere, Brahim Díaz, premiato con un voto 7 così motivato: "Fisico inversamente proporzionale alla personalità. Comincia con una mezza ruleta omaggio a Zizou, mette idee tra le linee, non perde il duello tra 10".

Medesimo voto, 7, anche per Ante Rebić: "In altri tempi avrebbe perso la testa, perché col Chiello è dura. Invece stavolta ce la mette, ed è 1-1. Senza Ibra e Giroud, gol del centravanti. Bene, no?". Quindi, nelle pagelle di Juventus-Milan, si piazza immediatamente sotto, voto 6,5, il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Brutta scelta iniziale - Tomori terzino svuota il centro di velocità – e poco ritmo. Ma l’identità c’è ed esce alla distanza. Primo pari, ma pesante".

Voto 6,5, poi, per ben cinque calciatori rossoneri nelle pagelle di Juventus-Milan 1-1 dell'Allianz Stadium secondo la 'rosea'. Si parte da Mike Maignan ("Sottostima la velocità di Morata? Può darsi, e forse esce in ritardo. Si redime con le chiusure su Dybala e Morata e con gli appoggi precisi"), si prosegue con Fikayo Tomori ("Spreca mezzora a coprire i tagli di Rabiot. Meglio da centrale, posizione da cui può sprigionare i cavalli. Migliora con i minuti, sigilla il centro") e Sandro Tonali ("Tanto Tonali. Progressi di personalità. Va al tiro in avvio, resiste nella sofferenza quando può solo inseguire, litiga con Dybala nel finale d’assalto. Disegna l’angolo dell’1-1").

Si conclude, poi, con Pierre Kalulu ("Non si mette paura. Inizia lento e sale nella ripresa, fino a presentarsi all’appuntamento con la celebrità: Szczesny gliela nega") e Ismaël Bennacer ("Con il suo ingresso al posto di Kessié, aumenta la velocità di trasmissione del pallone e di conseguenza il ritmo dell’azione rossonera"). Sufficienza piena, voto 6, poi, per altri tre calciatori del Diavolo nelle pagelle di Juventus-Milan secondo il quotidiano sportivo nazionale.

Si tratta di Simon Kjær ("Ricorre a tutte le proprie energie per inseguire in campo aperto le folate bianconere: copre buchi ma ne paga presto il prezzo, uscendo dopo 35’"), Alessio Romagnoli ("Non benissimo quando appoggia l’offensiva da terzo di sinistra, accusando pure gli spazi aperti. Come tutti, trova più sicurezza nella ripresa") ed Alessandro Florenzi ("Entra al posto di Saelemaekers e come lui non riesce benissimo a trovare la posizione, tra esterno e tagli interni. Ma partecipa all’assalto").

Iniziano qui, quindi, le note dolenti. Insufficienza leggera, voto 5,5 per Theo Hernández ("Sbaglia scalata e viene sverniciato da Morata sul gol: lui, il velocista. Lo shock gli blocca a lungo l’acceleratore. Lo apre nel finale, ed è quasi Kalulu-gol"), Alexis Saelemaekers ("Fatica parecchio a contenere gli sganciamenti di Alex Sandro, l’ingresso di Kalulu lo libera un po’ ma anche più "dentro" non si accende") e Rafael Leão ("E’ in quelle serate un po’ così, in cui prova i dribbling, li sbaglia, scuote la testa. In attesa del colpaccio: lo prova con il destro, alto)".

Voto 5, infine, per Franck Kessié, giudicato peggiore in campo tra i rossoneri nelle pagelle di Juventus-Milan 1-1. Questa la motivazione del voto brutto per l'ivoriano: "Il primo intercetto arriva dopo un’ora. Troppo tardi, perché nel frattempo sono passati tanti palloni bianconeri in mediana. In flessione, e si sente". Milan, arriverà dalla Spagna l'erede di Kessié? Le ultime di mercato >>>