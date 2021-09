Juventus-Milan, Pioli: “La mia squadra è forte. Rebic un ragazzo disponibile”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan, partita della 4^ giornata di Serie A. Le dichiarazioni

Enrico Ianuario

Sullo spirito: "Non dobbiamo limitarci allo spirito. La squadra ha qualità e lo sta dimostrando ma lo spirito aiuta a superare le difficoltà. Aiuta ad essere squadra per 95 minuti, possiamo sviluppare meglio in tante situazioni ma siamo una squadra competitiva".

Sui progressi: "Io non ho dubbi che la mia squadra sia forte. Lo stiamo dimostrando con u inizio campionato molto positivo, anche nella sconfitta di Liverpool contro un avversario molto forte, abbiamo dimostrato di avere un gruppo molto. Penso che possa giocarsela con consapevolezza e a differenza dell'anno scorso che pensavamo di sperare di vincere contro avversari più forti, oggi pensiamo di poter vincere. Questo cambia tutto ma dobbiamo continuare a dimostrarlo, le difficoltà ci saranno e le partite difficili stanno per arrivare. Non è stata questa la settimana difficile, ma saranno Venezia e Spezia dove dovremo mostrare consapevolezza".

Su Rebic: "Ante è un ragazzo molto disponibile. E' un giocatore che abbina intensità a qualità. Se mantiene questa atteggiamento può fare la differenza in qualsiasi partita, ma la differenza può farla anche senza segnare ma mostrando intensità e fame che ha dentro per aiutare la squadra a superar ei momenti difficili".

Su Kessié: "La squadra ha giocato, Franck è stato molto attivo su Bentancur. Arriva da un periodo di sosta in più, ha avuto un infortunio e ha giocato anche le Olimpiade. Credo non sia ancora al 100% ma è vicino alla sua migliore condizione".

Su Brahim Diaz: "Diaz sta crescendo come sta crescendo la squadra. E' un giocatore di qualità, ha fatto una prestazione positiva".

Sulla Juve in corsa per lo scudetto: "Siamo solamente alla quarta partita di campionato, ne mancano 34. C'è tempo per tutti per migliorare la propria classifica. Noi dobbiamo essere soddisfatti e pensare alle prossime partite che saranno impegnative".