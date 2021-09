Pagelle Juventus-Milan, i voti del CorSport: Maignan salva, Kalulu ci prova

Le pagelle di Juventus-Milan 1-1, partita del 4° turno della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi dei rossoneri per il 'Corriere dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Juventus-Milan 1-1, partita valida per la 4^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila rossonere, Sandro Tonali, con un voto 7,5 così motivato: "Conferma la sua ritrovata vitalità e cerca di salire di livello andando a cercare il gol. Come Kessié si trova aggredito dagli juventini nel primo tempo ma tiene e nel secondo dà la spinta giusta alla squadra. Non è da questi particolari che si giudica un giocatore, però il suo angolo è perfetto per la testa di Rebic".

Quindi, dietro di lui, nelle pagelle di Juventus-Milan si piazzano due calciatori rossoneri con voto 7. Si tratta del portiere Mike Maignan ("Tiene il Milan in partita parando tutto, anche i tiri destinati al fondo. Decisivo sul secondo tentativo di Morata, sullo 0-2 sarebbe stata un’altra storia") e del difensore francese Pierre Kalulu ("Si sistema a destra con piglio e determinazione. Grande spirito di partecipazione. Nel finale ha la palla del 2-1, ma un risorto Szczesny gliela neutralizza"). Tre, invece, i protagonisti del Diavolo che rimediano un 6,5.

Sono, nello specifico, il tecnico rossonero Stefano Pioli ("L’allenatore rossonero ha trasmesso qualcosa a questa squadra. Non si spiega altrimenti la capacità di non mollare e di saper fare gruppo, dividendo impegno e responsabilità"), il difensore centrale Fikayo Tomori ("Comincia a destra, compiendo un salvataggio fenomenale su Rabiot, poi torna al centro. Sempre con buoni risultati") e l'attaccante Ante Rebić ("Stretto tra i due “bronzi” Bonucci-Chiellini ha la prima palla buona al 42’ del primo tempo la sbatte sul muro. Praticamente assente, si erge a protagonista segnando un bellissimo gol di testa che rimette il risultato in parità").

Voto 6, quindi sufficienza piena, poi, nelle pagelle di Juventus-Milan 1-1 dell'Allianz Stadium per Simon Kjær ("Inizio in chiaroscuro con qualche errore ma anche ottime chiusure. Un muscolo lo tradisce"), Alessio Romagnoli ("Efficace nelle situazioni da palla ferma, mette solidità difensiva"), Theo Hernández ("Non riesce a fermare la fuga di Morata (sceglie di non fare fallo). Meno esplosivo del solito, ma stringe i denti e non molla") ed Ismaël Bennacer ("Poco meno di mezzora contribuendo alla rimonta").

Ma voto 6, poi, anche per Alexis Saelemaekers ("Pochi palloni giocati e giocabili. Bravi gli juventini, ma anche qualche errore tecnico di troppo. Nel secondo tempo migliora") ed Alessandro Florenzi ("Dà un apporto di esperienza e di maturità in un momento difficile"). Quindi per Brahim Díaz ("Lontano dal cuore del gioco per un tempo, cresce all’inizio del secondo tempo e costruisce buone combinazioni: la migliore con Saelemaekers") e Rafael Leão ("Spento, stenta a innescare la sua forza esplosiva. Però è utile nel dare profondità e cresce minuto per minuto, dando il suo contributo").

Una sola nota stonata della partita e, di conseguenza, nelle pagelle di Juventus-Milan per il 'CorSport'. Ovvero, la prestazione di Franck Kessié, peggiore in campo tra i rossoneri. Voto 5,5 così motivato: "Fa un po' di fatica a essere propositivo perché deve tamponare le falle del centrocampo. Si vede che la sua condizione non è quella che lo aveva portato alla "presidenza" del Milan".