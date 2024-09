Pagelle Israele-Italia 1-2: Tonali instancabile. Dimarco e Frattesi: che coppia!

Primi minuti di possesso palla dell'Israele. Difficoltà iniziali dell'Italia che non trova spazi. Dopo i primi dieci minuti, gli azzurri cercano di essere pericolosi con più continuità. 31' Israele sfiora il vantaggio con Solomon. 38' gol dell'Italia: palla larga per Dimarco, cross perfetto per l'inserimento di Frattesi che segna di petto. Primo tempo con l'Italia in vantaggi. Ripresa che parte con Frattesi pericoloso, ma è l'Israele a pressare e a creare di più. 2-0 dell'Italia, recupero alto di Frattesi, tiro parato di Raspadori e gol facile facile di Kean. 90' gol di Abufani. Termina 1-2 per l'Italia che è a punteggio pieno nel girone B della Nations League 2024-25.