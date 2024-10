Emerson Royal: "Inizio promettente con un cross per Morata. Poi però va in calando e, anche se dalla sua parte la Viola non affonda, non ha la precisione per piazzare buoni traversoni". Voto 5.

Gabbia: "Bello il duello corpo a corpo con il compagno di nazionale Kean. Tiene discretamente, prova il lancio e si prende un rigore. Là dietro è l'unico che non affonda". Voto 6.

Tomori: "Il "buco" che lascia, sbagliando nell'azione del 2-1, è spaventoso, non da Tomori. Spesso a disagio, è ancora ammonito per uno scatto di rabbia come a Leverkusen. Che succede?". Voto 4,5.

Theo Hernández: "Nel giorno del suo compleanno, provoca il rigore che Maignan para e sbaglia quello che va a calciare. Il cross per l'1-1 è l'unico guizzo. A partita finita, espulso per proteste". Voto 4.

Fofana: "Dà sostanza in fase di interdizione, chiude quando può, ma lì in mezzo i varchi sono troppo grandi. Nel Milan attuale è comunque imprescindibile. Anzi, averne un altro come lui ...". Voto 6.

Reijnders: "Si procura il primo rigore (sbagliato) e qualche lancio buono lo fa. Nel duello con i pari ruolo viola, però, sembra avere una marcia in meno e alla fine perde concretezza". Voto 5,5.

Pulisic: "L'assist per Reijnders steso in area e il gol-capolavoro dell'1-1. Contro Gosens fatica a sfondare e non chiude sull'1-0 di Adli. Domanda: perché non calcia un rigore? Esce insoddisfatto". Voto 6,5. Dall'82' Chukwueze: "Negli ultimi dieci minuti al posto di Pulisic. Un tiro pericoloso e uno totalmente sballato. Almeno entra con la giusta determinazione, ma senza incidere". Voto 6.

Morata: "Serata complicata: tanta corsa in pressione e un colpo di testa a lato, ma è più fumo che arrosto. Non riesce ad arrivare al tiro in maniera pulita e perde troppi palloni". Voto 5.

R. Leão: "Un mistero. Quando si accende salta tre uomini e imbuca l'assist o chiama alla parata De Gea. Peccato che abbia pause lunghissime, non da grande giocatore". Voto 5. Dal 73' Okafor: "Dentro per lo spento Leão, dovrebbe sfondare a sinistra. In realtà di veri pericoli non ne crea. Era lecito attendersi qualcosa di più". Voto 5,5.

Abraham: "Più vivo di Morata, fa un paio di sponde interessanti, si batte e arriva alla conclusione. Dagli undici metri però sbaglia come Theo. Errore pesante". Voto 5.

Mister Fonseca: "Il Milan continua a subire gol e lontano da 'San Siro' non ha ancora vinto. Sembrava fuori dalla crisi e invece è di nuovo in difficoltà. La sosta sarà ... lunga". Voto 4,5.