Pagelle Cremonese-Milan, i voti del CorSport: Messias il più continuo

Tonali : "Come sempre mette dentro la partita muscoli e testa, è elegante nelle movenze ma non incide come fa di solito". Voto 6 . Dall'83' Krunić : "Non cambia lo spartito". Senza voto .

Bennacer : "Quelli della Cremonese non gli danno neanche un secondo per poter pensare, di conseguenza non sempre riesce a essere costruttivo". Voto 5,5 .

Origi: "Si divora un gol solo davanti a Carnesecchi, fa sempre da punto di riferimento per i suoi compagni ma finisce per esserlo anche per i difensori della Cremonese. Nel secondo tempo gli viene annullato un gol dal V.A.R. per fuorigioco". Voto 5,5. Dal 60' R. Leão: "Entra e su di lui vanno a lavorare sia Sernicola che Aiwu per togliergli più campo possibile per le sue volate. Si innervosisce, chiede un giallo per Sernicola e l’arbitro lo mostra in faccia a lui". Voto 5,5.