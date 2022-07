Pagelle Colonia-Milan 1-2: Giroud fenomeno, rossoneri già in palla

PAGELLE COLONIA-MILAN - Il Milan di Stefano Pioli vince, 1-2, in casa del Colonia e porta a casa la 'Telekom Cup 2022'. Prima amichevole stagionale e prima vittoria per il Diavolo, campione d'Italia in carica, che riparte nel segno di Olivier Giroud: doppietta, bellissima, per l'esperto attaccante francese nel primo tempo. Vediamo insieme le pagelle rossonere, con voti e giudizi secondo la nostra www.