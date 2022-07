Colonia-Milan 1-2 al 90′: vittoria della Telekom Cup grazie a Giroud

Il Milan vince la 'Telekom Cup 2022' battendo, al 'RheinEnergieStadion' il Colonia , padrone di casa. Il Diavolo fa suo il match in Germania , per 1-2 , grazie alla splendida doppietta messa a segno da Olivier Giroud nel primo tempo ( 16' e 36' ).

Un gol più bello dell'altro per l'attaccante francese, classe 1986 , che ricomincia dunque la nuova stagione esattamente come aveva terminato la precedente: con una doppietta. Quella fu decisiva per lo Scudetto , l'auspicio è che questa possa essere foriera di un'annata altrettanto positiva.

Peccato per il gol subito nel finale da Antonio Mirante, altra new entry della ripresa, in mischia da Florian Dietz all'86'. Renato Sanches al PSG? Il Milan ha già pronto il sostituto >>>