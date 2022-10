Pagelle Chelsea-Milan 3-0, i voti del ‘CorSport’: Giroud ci prova, Dest soffre

Le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport' dopo Chelsea-Milan 3-0, partita valida per la 3^ giornata del gruppo E di Champions League

Ecco le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport' dopo Chelsea-Milan , partita valida per la 3^ giornata del gruppo E di Champions League. Olivier Giroud lotta su tutti i pallini, Sergino Dest soffre in entrambe le fasi. Il migliore è Rafael Leao .

Tatarusanu 6 : Pochi attimi e merita un applauso su una conclusione di Mount, poi è bravo su un colpo di testa di Thiago Silva. Non ha colpe sui gol.

Dest 4,5 : Soffre quando difende e non incide quando attacca.

Bennacer 5,5: Parte bene poi quando in mezzo al campo quelli del Chelsea alzano i ritmi e fanno valere la maggiore forza fisica finisce per vivere di affanni. Thiago Silva gli salta due volte sulla testa in occasione di quei tre angoli maledetti. Pobega (28’ st) sv: Ci mette il cuore.