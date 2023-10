Pagelle Borussia Dortmund-Milan, i voti di Tuttosport: Leao bocciato

Thiaw: "Davanti al pubblico tedesco si erge a muro". Voto 7.

Tomori: "Un paio di leggerezze in impostazione, ma dietro è attento". Voto 7.

Theo Hernández: " Nel primo tempo sembra un po’ frenato: un paio di discese, ma senza la giusta cattiveria. Nella ripresa parte con più decisione e nel finale di testa ha l’occasione per segnare, ma non trova la porta". Voto 6.

Musah: "Nel primo tempo è il centrocampista più attivo. Nel secondo tempo gioca più centrale, per togliere linee di passaggio al Borussia". Voto 6,5.

Reijnders: "Parte forte con la verticalizzazione che manda in porta Pobega, poi viene disinnescato da Reus. Con Adli, alza, la posizione, ma non riesce a rientrare in gara". Voto 5,5.

Pobega: " È il più pericoloso del Diavolo con i suoi inserimenti e un paio di tiri respinti, sia da mezzala, che da trequartista nella ripresa. Manca però precisione nell’ultimo tocco". Voto6.

Adli: "ioli gli chiede più intraprendenza e lui entra col piglio giusto". Voto 6,5.

Chukwueze: "In un minuto sfiora due volte l’1-0, ma nel secondo tentativo, sbaglia a tu per tu con Kobel". Voto 5,5.

Pulisic: "L’ex di turno, era molto atteso, ma si nota solo per un paio di accelerazioni". Voto 5.

Giroud: "L’occasione che si mangia al 37’ pt grida ancora vendetta. E pazienza se Theo lo infastidisce: da due metri impossibile non centrare la porta per uno come lui". Voto 4,5.

Okafor: "Prima punta, poi esterno, non la vede". Voto 5.

R. Leão: "Quando parte, si sa, fa male ed è difficile da fermare; le migliori occasioni rossonere nascono dalle sue invenzioni. Peccato però che per lunghi tratti della partita si assenti". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Avesse vinto col Newcastle, il punto sarebbe stato più che buono. Alla squadra è mancato il cinismo negli ultimi metr". Voto 5,5. LEGGI ANCHE: Borussia Dortmund-Milan, ecco il parere di Clarence Seedorf

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.