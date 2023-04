Pagelle Bologna-Milan, i voti di Tuttosport: De Ketelaere, nuovo flop

Le pagelle di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport'

Le pagelle di Bologna-Milan 1-1, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Bologna-Milan 1-1, le pagelle rossonere di 'Tuttosport' — Maignan: "Mai impegnato, gioca da play basso". Voto 6.

Florenzi: "La punizione dal limite e parecchie situazioni sbrogliate". Voto 6. Dal 57' Calabria: "Si fa prendere in contro-tempo in un paio di occasioni". Voto 5,5.

Kalulu: "Bruciato da Sansone, poi una prova con parecchie amnesie, pure in appoggio". Voto 5,5.

Thiaw: "Tiene l'area senza difficoltà, anche perché il Bologna arretra". Voto 6. Dall'81' Gabbia: "Non giudicabile". Senza voto.

Ballo-Touré: "Distratto sul gol, si riprende con buone iniziative davanti e maggiore attenzione dietro". Voto 6.

Vranckx: "Prima da titolare in campionato: inizio timido, poi gestisce bene il ruolo e va deciso nel contrasto". Voto 6.

Pobega: "Tiene in linea di galleggiamento il Milan con uno splendido sinistro dal limite (terza rete stagionale). Punto di riferimento per lo scarico e pronto a dare una mano in copertura". Voto 6,5.

Saelemaekers: "Croce e delizia come al solito. Spreca molto, però a lungo è il solo che provi la giocata che spariglia". Voto 6. Dal 57' Messias: "Si rivede dopo l'infortunio, molto attento a dare una mano in difesa, e non solo". Voto 6.

De Ketelaere: "Ennesima opportunità, ennesimo passaggio a vuoto. Non c'è cambio di passo, non c'è la giocata, da “posto fisso” del pallone". Voto 5. Dal 70' Brahim Díaz: "Vivacità e verticalità, pronto a creare. Sballa il possibile 1-2 in area". Voto 6.

Rebić: "Parte bene, si propone e si guadagnerebbe un rigore. Poi si assenta gradualmente". Voto 5,5.

Origi: "Lui e il pallone come le rette parallele: si incontrano all'infinito, non su un campo di calcio, comunque". Voto 5. Dal 70' R. Leão: "Procura grattacapi sulla fascia, al Bologna ma anche al Milan, per alcune situazioni gestite male". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Turnover feroce, subito punito. Poi il Milan fa quadrato e offre una prova dignitosa". Voto 6. Milan, assalto ad un forte ex Juventus >>>