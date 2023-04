Pagelle Bologna-Milan, i voti di Gazzetta: De Ketelaere spettrale

Maignan : "Prende un gol inevitabile, dal suo punto di osservazione, ed entra in letargo perché il Bologna non lo impegna più sul serio". Voto 6 .

Florenzi : "È il primo a ribellarsi, a portare su palloni e a crossare. Sua la punizione per lo Skorupski volante. Poi cala e perde gamba, viene inghiottito e sostituito". Voto 6 . Dal 57' Calabria : "Non arriva alla sufficienza". Voto 5,5 .

Thiaw : "Bologna con il falso nove Sansone, per giunta non altissimo di statura. A Thiaw manca un riferimento forte, ma il Bologna, segnato il gol, si ritrae lontano da Maignan". Voto 6 . Dall'81' Gabbia : "Prende la sufficienza". Voto 6 .

Saelemaekers : "Ha gamba e voglia, gli manca la lucidità dell’ultima giocata. Vorrebbe incidere, ma non riesce a regalarsi un altro assolo come quello di Napoli". Voto 6 . Dal 57' Messias : "Entra abbastanza bene, con applicazione. Si divide tra coperture e assalti. Con una volata sulla destra provoca il “testacoda” di Rebić". Voto 6 .

De Ketelaere : "Un’altra volta il peggiore, e dispiace perché sembra accanimento, ma la realtà non si può negare. De Ketelaere molle, ciondolante, senza un minimo di cattiveria. Spettrale". Voto 4 . Dal 70' Brahim Díaz : "Movimenta la trequarti più di De Ketelaere – non ci voleva granché -, ma si divora due reti su assist di Leão, la seconda volta “cicca” proprio la palla". Voto 5 .

Origi: "Siamo nei dintorni di De Ketelaere, grandi attese ed enormi delusioni. Anche a Bologna non lascia tracce tangibili. Un bomber sulla carta, un Orig…ami". Voto 4,5. Dal 70' R. Leão: "Gli basta “mulinare” la falcata per stressare Posch e costringerlo a boccheggiare. Per due volte imbocca Díaz e per due volte lo “sciagurato” Brahim dilapida cotanto patrimonio". Voto 6,5.