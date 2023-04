Pagelle Bologna-Milan, i voti del CorSport: Origi ancora bocciato

Le pagelle di Bologna-Milan 1-1 , partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Bologna-Milan 1-1, le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport'

Maignan: "Non si può rinunciare a lui, a tutti gli altri sì almeno per un giorno, ma a lui no. Lo batte Sansone, poi vive un pomeriggio quasi da spettatore". Voto 6.