Pagelle Atalanta-Milan primavera 2-3: Nsiala risolutore, male Traoré

Casali, voto 6,5: Posizionato inizialmente sulla destra soffre tanto la pressione bergamasca. Nel secondo tempo viene spostato a sinistra e comincia un'altra partita. L' Atalanta non riesce più a sfondare da quel lato e lui ha più spazio per avanzare. Altra bella prova dopo quella contro il Lecce .

Nsiala, voto 7,5: Entra, rende innocuo Vlahovic, intercetta palloni su palloni e firma l'assist per il terzo goal rossonero. Con lui in campo il Milan gode di maggior equilibrio e l'Atalanta non riesce a trovare soluzioni per aggirarlo. Assoluto risolutore.