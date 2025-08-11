Pagelle amichevole Chelsea-Milan 4-1, i voti di Gazzetta: ecco chi si salva

Tutta la difesa, del resto, è stata un po' improvvisata e ha visto Tomori al centro e Terracciano come braccetto di sinistra. Al difensore inglese - ex della partita - viene assegnato un 5 in pagella a causa di alcune sbavature. La più grave è quella di essersi perso la marcatura di Joao Pedro in occasione del 2-0. L'italiano, invece, è stato adattato in una posizione non sua ma ha dato tutto. Peccato per il bell'assist per il goal di Leao, cancellato dal fuorigioco segnalato al numero 10. 5,5 per lui.

A Maignan non può essere affidata nessuna responsabilità rispetto alle reti incassate. Anzi, una sua grande parata evita il 3-0 di Pedro Neto a fine primo tempo. Questo, insieme a un altro paio di buoni interventi, gli vale il 6,5 in pagella.

Gli esterni di centrocampo avrebbero dovuto essere Musah e Bartesaghi (5 per entrambi). Il condizionale è d'obbligo poiché l'espulsione ha stravolto i piani e i due hanno dovuto fare i terzini della difesa a 4. Una gara complicata e sofferta per i due, chiamati a presidiare le fasce dove continuavano a imperversare Gittens e Pedro Neto, clienti estremamente scomodi.

Amichevole Chelsea-Milan 4-1, le pagelle di centrocampo e attacco — Il duo di centrocampo era formato da Ricci e Fofana. L'ex Torino è andato molto in difficoltà tanto da prendersi un 5 in pagella. Il giusto alibi per lui è fornito dal fatto che nella sua zona ha agito Cole Palmer, il fenomenale numero 10 del Chelsea. Il nuovo numero 19 (ereditato dopo l'addio di Theo), nonostante la difficoltà fisica spesso palesata in confronto agli avversari, si è reso protagonista in proiezione offensiva. Alla prima occasione ha fallito una rete facile, alla seconda ha messo la palla in porta. Il gol della bandiera gli vale la sufficienza. 6 in pagella per lui.

Dietro a Rafa Leao, unica punta, stazionavano Loftus-Cheek e Saelemaekers. Il primo - fuori dalla sua mattonella ideale (la fascia sinistra) - si prende un buon 6. Scatti in avanti, qualità e buona applicazione sono stati gli ingredienti della sua prova convincente. Il secondo - altro ex Chelsea - non è riuscito a incidere al suo ritorno a Stamford Bridge. 5,5 per lui. Il terzo, invece, si è reso protagonista di un'ottima prova tanto da meritarsi un 6,5 in pagella. È stato il più continuo dei suoi. La sensazione è che possa diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Amichevole Chelsea-Milan 4-1, le pagelle di Allegri e Modric — A proposito dell'allenatore, la Gazzetta gli dà 6 in pagella. Il commento è il seguente: "Ha tre difensori centrali e due li ha utilizzati ieri (Gabbia e Pavlovic). Deve arrangiare una squadra e contro il Chelsea vincitore del Mondiale per Club è una sofferenza. Coubis gli complica ancora più la vita".

Passando ai subentrati, è d'obbligo citare la vera notizia di ieri: l'esordio rossonero di Luka Modric. Il commento per il campione croato è questo: "Esordio a inizio ripresa con qualche buona giocata. La condizione ancora non c'è, ma ha idee lucide. Quando andrà allo stesso ritmo degli avversari, farà pesare la sua classe".

Infine, vanno citati i giovanissimi Dutu, Eletu e Sia. A tutti e tre non viene assegnato alcun voto. Troppo pochi i minuti disputati.