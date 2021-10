Milan-Verona 3-2, super Castillejo: le pagelle a confronto

Bella prestazione di Samu Castillejo in occasione di Milan-Verona 3-2 di ieri sera a 'San Siro'. Ecco come l'hanno giudicata i quotidiani

Che bella prestazione, ieri sera, per Samu Castillejo in occasione di Milan-Verona ! L'esterno spagnolo, entrato al 46' della partita di 'San Siro' in luogo di Alexis Saelemaekers , ha cambiato volto alla sfida, rimontata e vinta per 3-2 dai rossoneri.

Ecco come i quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno giudicato la prestazione di Castillejo in Milan-Verona: che sia soltanto la prima di tante, future chiamate in causa per il numero 7 rossonero?