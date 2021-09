Milan-Venezia 2-0, le pagelle della ‘Gazzetta’: Theo decisivo, Florenzi flop

Ecco le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport' dopo la vittoria del Milan contro il Venezia. Theo Hernandez è un fattore, Florenzi non decolla

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle di Milan-Venezia, partita valida per la 5^ giornata di Serie A. Solo due insufficienza per la 'Rosea', assegnate a Fodé Ballo-Touré e Alessandro Florenzi. Il senegalese, alla prima da titolare, è stato chiamato in causa da Stefano Pioli per far rifiatare lo stacanovista Theo Hernandez. Una prova incolore in cui ha subito le accelerazioni di Johnson. L'ex Roma, invece, fatica ancora a trovare la giusta condizione fisica. L'ingresso in campo di Alexis Saelemaekers ha sottolineato una clamorosa differenza tra i due.