Milan-Torino, le pagelle di Tuttosport: Tomori e Tonali gladiatori

Le pagelle di Milan-Torino, gara della 10^ giornata della Serie A 2021-2022. I voti dei rossoneri per 'Tuttosport"

Lepagelle di Milan-Torino 1-0 partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo Tuttosport oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila rossonere, Sandro Tonali, che prende 7,5 ("Prestazione di grandissima sostanza. Autentico gladiatore in mezzo al campo, nuovo idolo della Sud per dedizione alla causa e tifo giovanile. Il ventunenne centrocampista ha un'irruenza e una foga che talvolta potranno essere pericolosi. Ma non l'artibraggio di Aureliano, che lascia correre". 7 invece per Tomori e per Giroud ("Nella continua alternanza del Milan come prima punta, stavolta tocca al francese, con Ibra che si piazza in panchina. E' scelta di Pioli, per quanto scontata, è subito vincente, visto che arriva il quarto gol in 6 presenze").