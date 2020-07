Milan-Parma, le pagelle di Gazzetta: Kessie il migliore, Ibra errori non da lui

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, ecco le pagelle dei rossoneri vittoriosi ieri sera 3-1 contro il Parma a San Siro.

Il migliore è certamente Frank Kessie che dalla rosea prende 7 e segna il suo terzo gol consecutivo (quarto complessivo), grazie ad un destro prodigioso dalla lontananza. Un bel 7 in pagella anche a Romagnoli, Bonaventura e Calhanoglu, tutti autori di una splendida prova. Stesso voto per mister Pioli che in questa bella rimonta rossonera (17 punti su 21 dalla ripresa del campionato) avrà pur qualche merito.

Scende di mezzo punto la prova di Donnarumma, salva il risultato su Inglese sul 2-1, Theo Hernandez, Kjaer – così nel dopo partita sul riscatto – e Bennacer. Sufficiente (voto 6) la prova di Calabria, entrato nella ripresa, mentre è negativa la prova di diversi elementi. Voto 5,5 per Conti, Biglia, Leao, Rebic e Ibrahimovic, autore quest’ultimo di alcuni errori non da lui. Senza voto, invece, Laxalt e Krunic entrati a circa 10 minuti dalla fine del match.

PER RIVIVERE LE EMOZIONI DEL MATCH, ECCO GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DI SAN SIRO>>>

