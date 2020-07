Milan-Parma, Kjaer: “Riscatto, che gioia. Un sogno giocare qui”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine del match Milan-Parma di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Kjaer:

Sul riscatto: “Per me è una grande gioia, un sogno giocare nel Milan. Sono molto contento per questo riscatto e molto contento per la vittoria. Siamo stati un po’ in difficoltà nel primo tempo, mentre nel secondo tempo siamo cresciuti. Abbiamo dimostrato quanto abbiamo lavorato”.

Sulle aspettative del suo approdo in rossonero: “Sinceramente mi aspettavo di arrivare al Milan e di poter fare bene. Chiaramente nel calcio non si sa mai, ma credevo di riuscire a poter dare una mano alla squadra. Sono molto contento di queste prestazioni ma c’è ancora molto da fare per finire bene l’anno”.

Sul momento magico del Milan: "Quando si vincono le partite, all'interno dello spogliatoio si crea un'atmosfera che rende tutto possibile. In questo periodo siamo cresciuti anche nelle reazioni dove dimostriamo di credere tanto sia in noi che nel lavoro del mister. Ora non abbiamo tanto tempo per recuperare ma la gioia di giocare a calcio è la stessa di quella che avevamo da bambini".