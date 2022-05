Milan, le pagelle della stagione: ‘esplodono’ Leao e Tonali, Maignan super

Il Milan ha terminato la stagione 2021-2022 come meglio non poteva. I rossoneri hanno conquistato il loro 19esimo scudetto dopo undici, lunghissimi anni dall'ultima volta. Un trionfo meritato, con la squadra di Stefano Pioli che ha battuto tutte le dirette concorrenti per il titolo ed è andate oltre anche ai numerosi torti arbitrali subiti. Un primo posto che, oltre al trofeo, vale anche la diretta qualificazione per la prossima Champions League, con il Diavolo che sarà una delle squadre in prima fascia. Di seguito i voti in pagella dei calciatori del Milan di questa stagione assegnati dalla nostra www.